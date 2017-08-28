白癜风照伍德灯是什么样的白斑？对于白癜风这种疾病，生活中有很多白斑病都和它很像，所以我们对待白癜风一定要通过专业检测技术来确认。因为我们的肉眼确实是比较局限的，这个时候我们就需要来借助白癜风的检查仪器——Wood灯来观察，此设备是确诊观察白癜风的重要仪器，能够对于白斑在照射中的表现来最准确的判断，下面我们一起来看看详细的介绍。

白癜风照伍德灯是什么样的白斑?对于白癜风这种疾病，生活中有很多白斑病都和它很像，所以我们对待白癜风一定要通过专业检测技术来确认。因为我们的肉眼确实是比较局限的，这个时候我们就需要来借助白癜风的检查仪器——Wood灯来观察，此设备是确诊观察白癜风的重要仪器，能够对于白斑在照射中的表现来最准确的判断，下面我们一起来看看详细的介绍。》》》》文章太长，不想看，直接点击咨询问专家。

你也可以先通过白斑症状做简单的鉴别：

成都西部白癜风医院刘主任介绍到说，对白癜风的白斑症状的判断检查，也是比较容易，只要掌握了白癜风白斑特点，那么你就可以确定自己的白斑是不是白癜风疾病。

一、一般在初期的时候白癜风数量并不多，大多都是2-3片或以点状的形式分布在人体的各个部位，而暴露的皮肤部位是比较容易生长的。边缘不规则但是与正常皮肤两界也是不怎么明显，患处光环不会出现起皮掉屑的情况;

二、白癜风既然是皮肤疾病，那么患部皮肤自然要比健康皮肤敏感的多，平时不能多见紫外线广，如果稍晒太阳即会发红，随着病情在逐渐的加重，白斑面积也会不断的增大，颜色也会更白，蔓延到某些程度的时候会就会有停止的趋势。》》》》白癜风是种什么病啊?能治好吗?

三、白癜风不仅可以用肉眼观察，还能用物理测试的方式，比如说用手来拍打或者摩擦患部皮肤，那么白斑就会逐渐变红，周围皮肤也会变红，停止摩擦后恢复成原来肤色，这就很可能是白癜风了。

肉眼判断不精 确，需要“皮肤显微镜”——Wood灯出马

成都西部白癜风医院专家说：选择德国技术wood灯照射，隐形白斑变有形。成都西部白癜风医院的Wood灯是用通过含氧化镍之滤玻片而获得的320纳米～400纳米长波紫外线，再用该长波紫外线照射患处，黑素脱失区域折光强，WOOD灯下白癜风的皮损为纯白色，与周围正常皮肤形成鲜明对比;用WOOD灯可轻松检测白癜风，并可与其他白斑相鉴别，尤其当白斑中开始出现毛囊复色时，复色初期在自然光线下表现并不明显，但可以借助Wood灯来观察而得以确认。

【优势】1、Wood灯不接触皮肤，其检查过程不取血、无创伤无痛楚，适合各个年龄段的患者。》》》》白癜风用wood灯检查大概要多少钱?

2、伍德灯号称皮肤的“显微镜”，可直观检测出黑色素脱失程度，辨别白癜风完全程度，还能筛查出肉眼看不到的已经发生的病变。

3、伍德灯是白癜风检测仪器中操作最为简单的一种，检测用时极短，高效节约患者的时间。

【温馨提示】：白癜风照伍德灯是什么样的白斑?早期白癜风的难发现，所以我们平时也要多加关注自己的皮肤健康，注意一定要到正规的专科医院进行准确的诊断，不要随意得下结论，这样才能更加科学正确的诊治白斑。最后祝您早日康复。

