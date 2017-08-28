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白癜风久治不愈的原因有哪些呢？

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2017-08-28来源：

　　白癜风久治不愈的原因有哪些呢？有些白癜风患者在接受了权威、科学的治疗之后，很容易就看到了明显的祛白效果；但是有些白癜风患者在经历了长期的治疗之后，并没有多大的效果，药也吃了，针也打了，各种方法都是过了，可是就是没效果，这可怎么办？你的白斑久治不愈，你得明白原因在哪里，然后再进行对症治疗，才能见效

　　白癜风久治不愈的原因有哪些呢?有些白癜风患者在接受了权威、科学的治疗之后，很容易就看到了明显的祛白效果;但是有些白癜风患者在经历了长期的治疗之后，并没有多大的效果，药也吃了，针也打了，各种方法都是过了，可是就是没效果，这可怎么办?你的白斑久治不愈，你得明白原因在哪里，然后再进行对症治疗，才能见效。》》》》文章太长不想看，不如我们直接通过这里对话专家吧!

白癜风治疗

　　白斑久治不愈，听听专家的分析

　　成都西部白癜风医院专家冯家新对此回答到说：对于不少患者朋友的烦恼来说，在于自己的对白癜风进行治疗，可是白斑始终看不到效果，会让患者在心理上存有很大的落差。其实，在白癜风疾病出现后，盲目的治疗，或者不是专业的医院治疗，这白癜风是无法有效治疗的。一般来说，白癜风老是治不好存在着以下几个原因：

　　一、没做正确的诊断，盲目用药

　　不少白癜风患者朋友的白癜风出现后，在治疗上，没有去做专业正规的检查，而是盲目的去进行用药治疗。结果就导致了白癜风疾病，虽然用药治疗了，但是白癜风却没有好的情况。这是因为，白癜风病因复杂多样，治疗药物方法也比较多，不针对病因治疗，您的白斑怎么能治好?成都西部白癜风医院在治疗之前会做足了功课，做到非常精准的检查，为后期的治疗打下基础。》》》》白癜风要做哪些检查?

　　二、治疗医院的不专业正规

　　在白癜风疾病出现后，不少患者朋友认为，自己可以随便到一家医院检查治疗，白癜风就会好。这里告诉患者朋友的是，白癜风疾病在出现后，病症在于皮肤表面，而病根却在于表皮下面，因此一般的医院不具备对白癜风疾病深入检查的条件，对白癜风疾病的诊断检查，还是到专业正规的医院比较好。成都西部白癜风医院是一家经过卫生部门批准的白癜风专业医院，专业从事白癜风治疗39年。》》》》成都西部白癜风医院地址

　　三、治疗方法没选对

　　有些医院的医生，对于白癜风治疗不负责任，说这白癜风症状都一样，因此这治疗方法也一样。其实这是错误的。白癜风发病原因不一样，导致的治疗方法也就不一样。因此，患者朋友对白癜风治疗，还是到专业正规医院治疗保障好。

　　白斑久治不愈，找成都西部白癜风医院来帮忙

　　成都西部白癜风医院进行系统的治疗，该医院采用了对于白斑的科学分型、分色、分期的治疗，再根据患者自身的一个身体情况，结合，药疗，食疗，光疗，心理治疗四种方法，为患者制定出适合患者的个性化治疗方案。>>>>>>白癜风要多久才能治好?专家为你做病情分析!

患白癜风怎么办咨询

　　首开儿童、老人、女性、男性四大诊疗科室，分期、分型、分色，更具针对性。“会诊专家、坐诊专家、远程专家”三级专家会诊制度让康复率提升了120%，就算是疑难杂症也能康复。

　　【温馨提示】：白癜风久治不愈的原因有哪些呢?在白癜风疾病出现后，科学系统的去诊断治疗，才能让白斑康复，患者朋友要明白，要把自己的白斑给治疗好，到专业正规的医院检查治疗才行。祝患者你早点康复!

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成都西部白癜风医院

医院地址：成都市武侯区一环路南四段2号（衣冠庙旁）

联系电话：028-87788834

门诊时间：09:00-17:00

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