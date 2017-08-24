时代进展 IDT -白癜风立体多元诊疗体系

有人说白癜风病因复杂，治好概率很小，各种难治论，不治论，影响了越来越多的患者，实际上，从目前的诊疗机制而言，主要是从影响黑色素形成的多种诱因源探索治疗，国内外皮肤界人士针对白癜风治疗指向，达成了一定的共识，目前也有专门的研究文章阐述。存在于难治，不治论的观点也在于规范治疗白癜风的效果，因人而异，分型，分期，分部位，分面积的治疗效果而不同，因此，治疗不要急于求成。

有人说白癜风病因复杂，治好概率很小，各种难治论，不治论，影响了越来越多的患者，实际上，从目前的诊疗机制而言，主要是从影响黑色素形成的多种诱因源探索治疗，国内外皮肤界人士针对白癜风治疗指向，达成了一定的共识，目前也有专门的研究文章阐述。存在于难治，不治论的观点也在于规范治疗白癜风的效果，因人而异，分型，分期，分部位，分面积的治疗效果而不同，因此，治疗不要急于求成。

39年不断探索，IDT五型多源诊疗体系终于迎来破冰

由于白癜风的发病因素复杂多样，其具体机制尚未完全明了，任何单一的治疗方法或单种药物的作用往往是有限的，且疗程较长，效果不明显。因此，白癜风应坚持综合治疗，考虑多方面因素，制定系统的、综合的治疗方案，对于提高疗效是很有必要的。IDT五型多源诊疗系统以“个体差异化”诊疗理念为核心，根据每位患者不同的诊断信息，制定不同的治疗方案，有利于全面提升治疗效果。

细分诊前评估，到底评估什么

IDT五型多源诊疗系统·诊前评估由病情信息定位、个人信息采集两个方面及其相关分析推断构成，是IDT诊疗系统的基础和一站，也比较能体现“个体差异化”的先进诊疗理念。

IDT五型多源诊疗系统·诊前评估的诞生以医学专业化进程发展为背景，现代医学开辟了病种的专业研究，对病种的专业研究使得疾病细分多个种类，比如常见的感冒，因病因及症状表现繁多现分类已超过百种。

白癜风作为常见顽疾，也在专业研究之列。1994年中国色素性皮肤病学组制定的白癜风病情信息分类标准将白癜风分为“二型、二类、二期”。

这是我国早期白癜风专业研究中较为权威的白癜风分类，并被长期沿用。但是关于白癜风的专业研究到已经有了近十年的发展，无论是白癜风的分类方向还是类别具体信息都有了新成果。

IDT诊疗体系流程示意图

立足病症，细分人群，五型多源诊疗系统应运而生

我院结合业内科研成果确立了型别、色别、期别的三大类别的分类方向并通过临床实践结合学术交流成果，完善了各大类别的具体信息，完成白癜风病情信息分类标准《分型，分期，分色》。此后，《分型、分期、分色》作为“五型多源黑色素激活体系”的诊断基础应用于临床实践。

专业医师说IDT诊疗理念：个性化，治白更精准

本次成都西部白癜风医院提出的IDT五型多源诊疗系统，其比较大亮点在于“个性化”。记 者通过对刘淑芸主任了解到，IDT五型多源诊疗系统是对五型多源黑色素激活体系的改造与升级。在诊断上，IDT五型多源诊疗系统继承了五型多源“分型分诊”观念，同时，更加注重从患者的个人实际情况，也就是所提倡的“个性化”。而在治疗上，通过对患者在生活习惯、所处环境、皮肤特质的全面评估，和在医学检测中心的五大权威检测的基础上，根据不同患者诊断信息的差别，制定个体差异化的治疗方案。

“个性化”解决了很好的解决了白癜风治疗过程中“同一病症不同病因;同一病症多种病因;不同个体不同病因”的治疗难题，准确的把握住了白癜风“多变”的特点，降低了其治疗难度，不仅如此，这种一对一的个性化诊疗模式，根据不同患者选择适合自身的比较佳治疗方案的模式，能够实时跟踪患者病情发展情况，以及愈后巩固情况，比较大程度的降低了复发率。

立体化诊疗方案，打破传统治白不彻 底局限性

IDT治疗模式更多的是注重精细化，全面化，系统化，诊前评估只是IDT系统的一小部分，技术检测和治疗阶段是IDT的重要核心，在诊前评估和愈后跟踪方面趋于完善，采用黑色素种植手术、美国308激光、局部小光疗等方法从外源快速消除症状，恢复皮肤正常颜色，另一方面从内在解决发病原因，消除诱发因素，以中药熏蒸、中药渗透、中药冲洗等疗法调理，做到内外兼治。让整个治疗流程更专业、更系统，形成多管齐下的立体化治疗模式。

著名皮肤病专家杨高云教授评价IDT五型多源体系：

白癜风病因本身的复杂性决定了该病的难治性，难以治 愈在于其病因的复杂性，但这并不意味着其治不好。治疗过程复杂与康复患者多仿佛硬币的两面，在此情况之下，促使更多的学者，专家研究，数年的发展，IDT诊疗系统终于落实到临床，从诊前评估到技术治疗的多个精准化环节，毫无疑问完善了白癜风传统诊疗不足的局势，我相信此体系的出现，将促进白癜风诊疗模式新突进，打破传统治疗模式下重治不重诊，千人一方的不当方案。让更多的患者走出白癜风阴影，恢复健康肌肤

集合IDT系统诊疗的案例分析：

描述：颜面部40%的黑色素细胞脱失

治疗时间：1个多月

接诊医生：王艳琼

病史：服用他克莫司，普特彼多种外用药，无效

病史：两年前无明显诱因，右眼开始出现浅色白斑

诊断结果：进展期伴随铜离子缺失

接诊医生：刘淑芸

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