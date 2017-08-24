成都治白癜风哪家医院方法好？

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首先我们来总结：70%的白白患者久治不愈，都是什么原因?

一些白癜风患者在治疗身上的白癜风时主要是使用周围人介绍的有效疗法。但是，让这些患者疑惑的是为什么别人信誓旦旦保证疗效的方法对自己身上的白癜风一点用都没有?

患者求证：久治不愈和自身疗法的选择有更直接的关系;其次，患者还需要了解到白癜风的病因比较复杂，患者需要使用能够针对自己病因需要的治疗方法才能治 愈自己身上的白癜风。最后，还有的患者在治疗的时候并没有足够的耐性也没有做好护理工作，让治疗拖延太久，白癜风病情加重。《《《我的治疗有什么问题吗?为什么总是治不好身上的白癜风，一再复发?

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