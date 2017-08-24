治疗白癜风都有什么常规治疗方法？日常生活中常见的疾病有很多，白癜风就是典型的皮肤病例，这种病例的引发所造成的伤害和影响力是相当大的，因此在治疗上患者一定要重视起来，因为白癜风疾病可不是一般的皮肤病，治疗有一定的难度，所以我们也要对白癜风多加了解。下文来看哪些方法治疗白癜风比较常见呢？

治疗白癜风都有什么常规治疗方法?日常生活中常见的疾病有很多，白癜风就是典型的皮肤病例，这种病例的引发所造成的伤害和影响力是相当大的，因此在治疗上患者一定要重视起来，因为白癜风疾病可不是一般的皮肤病，治疗有一定的难度，所以我们也要对白癜风多加了解。下文来看哪些方法治疗白癜风比较常见呢?》》》如果您想知道您的白癜风用什么方式治疗，您可以拨打我们的健康热线028-87788834进行具体咨询

白癜风治疗的常见方法有哪些?

一、如今医学的进步，治疗白癜风的方法也比较多，但是还是激光治疗法更好，成都西部白癜风医院就引进的美国新一代308nm准分子激光治疗技术，这项治疗也是不少患者所认可的治疗方法，不少患者的病情都得到了很好的帮助。

二、治疗白癜风不光是医学上就能够治好的，因此生活中的护理工作也是治疗白癜风的重要点，由于白癜风患者体内本身黑色素的减少，营养的缺失，所以患者在饮食上需要很好的调理才行，患者尽量多吃豆类，蛋白质丰富的食品。不宜吃过辣过酸，维生素C含量较高的食物，这对患者的病情会带来较大的影响。

美国新一代308nm准分子激光治疗系统

成都西部白癜风医院治疗白癜风具有先进的治疗设备引进了美国新一代308准分子激光治疗技术，308是目前该技术已通过美国FDA和中国SFDA认证，是该领域唯 一获得此双向认证的技术。治疗病情快速，康复几率高，因此受到了不少患者的选择。》》》美国308激光治疗收费多少?点击咨询

治疗原理

研究发现：在可用于临床的290-320nm波段紫外光中，波长越接近308nm治疗皮肤病的效果越好。美国新一代308nm准分子激光在对白癜风患者进行治疗时有如下表现：》》》美国308激光治疗一次需要多长时间?点击咨询

1、诱导T细胞死亡。皮肤里的T细胞将皮肤中黑色素细胞杀死而诱发白癜风，308nm准分子激光可诱导患处T细胞凋亡以改善黑色素细胞的生存环境。

2、刺激黑素细胞增生。患处皮肤和毛囊内会残留部分逃脱自身免疫损伤的静息状态黑素细胞，308nm准分子激光可以刺激静息黑素细胞活性。

3、促进维生素D3生成。维生素D3有诱导细胞的正常分化和抑制细胞的过渡增殖的作用，维生素D3有助于恢复患处的黑素细胞和角质形成细胞的活性。

4、激活假性过氧化氢酶。白癜风及其他许多皮肤病皮肤的假性过氧化氢酶功能不足，导致局部氧自由基堆积而损伤黑素细胞。308nm准分子激光可激活皮肤中的假性过氧化氢酶，清除氧自由基，给定居在皮肤中的角质形成细胞、黑素细胞等提供一个清洁的生存环境。》》》美国308激光治疗儿童手臂白癜风需要多长时间?

5、刺激角质形成细胞生成和分泌炎症因子，可间接促进黑素细胞增生。

【温馨提示】：治疗白癜风都有什么常规治疗方法?治疗白癜风的常规治疗方法比较多且各有特色，成都西部白癜风医院针对每个患者病情程度的不同选择最适合的治疗方案，康复率高达98%。如果您对自身的病情不知道该采用何种治疗方案，点击此处咨询我们的在线专家，我院专家会第 一时间为您详细解答。最后祝所有患者都能早日恢复身体健康。

