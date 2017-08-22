成都中西医结合医院能治白癜风吗？如果能结合中医内治、西医外治的优势，那么白癜风的治疗将会更上一个台阶，内外结合、中国结合祛白，能够有效控制白癜发展扩散、从皮肤深处解决白癜风反复发作的难题，这对于白癜风患者而言无疑是最欣慰的答案。虽然现在治疗白癜风的医院很多，但是能够进行中西结合的医院并不多。下面我们一起来走进成都西部白癜风医院吧。

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为什么我们一直在强调中西结合祛白?下面听听专家的分析：

成都西部白癜风医院的专家指出：中西医的结合治疗技术优势主要体现在提高临床疗效上，整合了中医、西医的两种医学在皮肤病诊疗过程中的优势，通过专家评估、诊疗方案、临床路径等多种形式，形成中、西医方法在疾病发展不同阶段优化组合的治疗方案，达到提高疗效、缩短疗程、减少毒副反应。不但减轻皮肤病人的痛苦，还降低了医疗费用。中西医结合技术治疗皮肤病与西医比较，有不易复发、激素刺激小、防止耐药性、降低手术率等优势，与中医比较，有缩短疗程、量化检测、明确效果、科学、标准等优势。

因此，我们进行中西结合来祛白，能够达到优势互补的功效，内外结合祛白，从根本恢复黑色素的再生、让黑色素彻 底“攻占”白斑皮肤。

从检查到治疗，成都西部白癜风白癜风医院始终以治好患者为目的

为了让更多的白癜风患者受益治疗，成都西部白癜风医院整合优秀的专家团队，系统全面的治疗设备，医院下设白癜风专家门诊、医学检验科、中西药房、光疗室、渗透室、无针注射室、住院部等科室，严格按照中华医学会认定的诊疗标准，并制定严格的诊疗临床路径，坚持“患者为本，疗效为先”的服务理念，坚持以卓越的医疗体系服务患者。>>>>>>白癜风要多久才能治好?专家为你做病情分析

成都西部白癜风医院：高效诊断+高效治疗

成都西部白癜风医院专家进一步指出：在诊断上，成都西部白癜风医院通过仪器为患者做皮肤CT扫描，针对患者的肌肤纹理、紫外线色斑、微细血管、色素沉淀等方面做三维数据成像，由计算机准确显示量化数据并转化，同时通过内部程序做数据分析，为专家制定IDT五型多源个性化治疗方案提供重要信息依据。

治疗上，传统的光疗技术都存在各种弊端，包括诊疗不完全、毒副作用大、无法长效抗击复发等，而成都西部白癜风医院所引进的美国308nm准分子激光治疗技术则具有见效快以及长效抗复发(愈后复发率再刷新低)的强大特性，是所有白癜风患者的祛白优选。>>>>>如何区分国产308和进口308准分子激光，点击咨询，专家教你方法

【温馨提示】：成都中西医结合医院能治白癜风吗?白癜风治疗不能有所疏忽，为了保证效果，一定要选择正规的医院。如果您有任何疑问可以咨询在线专家，专家会竭诚为您解答，最后祝您早日康复。