用308治疗白癜风康复后皮肤是黑色的吗？皮肤是我们身体最重要的一道防线，也是我们给人留下印象的外在体现，因此让患上白癜风的皮肤恢复正常是我们应该做的。但是治疗只能是通过专业的手段来治疗，而并非是依靠随便一般的治疗方法。专业祛白依靠308激光是现在很可靠的一种手段，很多白斑患者担心在治好后皮肤会留下黑引，下面我们一起来看看。

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选择进口308激光，让你安全告别白斑

能够治疗白癜风的方式很多种但是无非就是让患者的黑色素能够补足，这种补充也就是意味是有一定的限度的，主要就是让患者的皮肤能够恢复自己原来的那种情况，而不是留下痕迹什么的，但是不好的方式虽说能够治好白癜风但是却可能留下痕迹，专家建议患者选择美国进口308激光治疗一般是不留疤的。》》》如有疑问，可点击咨询在线专家

也许在治疗初期，你会发现白斑部位皮肤会稍微比正常皮肤更深一些，但是过一段时间就会恢复和正常皮肤一样的颜色。

成都西部白癜风医院：进口308激光带来全新的祛白体验

308激光能够治疗白癜风是一种常用的白癜风治疗手段，这种手段治疗白癜风的方式不仅不会让患者感觉到疼，治疗中激光直接作用于白斑的患处，能够直达病灶快速治疗，而且治疗的时候，能够尽量的避免白癜风复发，结束后不留痕。

308激光治疗白癜风能够不受限制，与传统的治疗白癜风的手段相比这种手段治疗白癜风的时候能够打破传统的部位的限制，无论是哪一部位的白癜风都能够通过专业的手段进行白癜风的治疗，而且无论是哪一群体都能够采用。》》》》我这样的病情，能够用308准分子激光治疗吗?

进口308激光：用过的患者都说好

1、自从患上白癜风之后，每次都把自己捂得严严实实的，害怕被别人看见白斑。一直持续了一年的时间，老妈多方面打听到了西部医院就带我去了，脖子白斑冯医生给我用的是308激光治疗，结合中药熏蒸这些中医疗法，3个多月，我的白斑基本上康复了，再也不害怕别人异样的眼光了。——来自网友评论

2、我家宝宝八个月大时，一次体验查出了白癜风。因为不碍事，不知不觉宝宝已经长成2岁了。好在在网上了解到了成都西部白癜风医院，通过网络在线预约，我们预约上了冯家新主任。在医生的指导建议下，为孩子选择了“全球308激光”治疗，冯主任解释道婴幼儿白癜风用308激光是最安全的，结果还真治好了，而且和正常皮肤没什么两样。感谢冯主任的帮助!——来自网友评论》》》我身上的白斑可以像他一样轻易的就治好了吗?有什么适合我的治疗方案没有啊?点击咨询左侧在线专家问问看!

【温馨提示】：用308治疗白癜风康复后皮肤是黑色的吗?根据上述了解，希望患者能清楚了解。白癜风的治疗并不是什么难事，但是患者要注意白癜风的治疗是一种重要的事情，而想要能够更快的康复就需要抓住时机。