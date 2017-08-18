脸部白癜风用308治疗有副作用吗？白癜风患者要正确的认识白斑病情，辅助医生选出适合自身病情的祛白方法，这样才能达到治好白癜风的目的；很多人对于白癜风的认识尚浅，不知道如何进行更好的祛白治疗，对于治疗方法模棱两可，只要是祛白方法都拿来使用，这样给患者带来的伤害更大。脸部白斑现在用得比较好的就是激光治疗了，至于是否会有副作用，我们下面来具体了解。

脸部白癜风用308治疗有副作用吗?白癜风患者要正确的认识白斑病情，辅助医生选出适合自身病情的祛白方法，这样才能达到治好白癜风的目的;很多人对于白癜风的认识尚浅，不知道如何进行更好的祛白治疗，对于治疗方法模棱两可，只要是祛白方法都拿来使用，这样给患者带来的伤害更大。脸部白斑现在用得比较好的就是激光治疗了，至于是否会有副作用，我们下面来具体了解。》》》》文章太长，不想看，直接点击咨询问专家。

脸部白癜风激光治疗——确定自己的病情才能选择治疗方法

很多人治疗白癜风，都是看别的患者用哪种好自己也用哪种方法，308激光这种方法的确是现在用的比较多的方法，很多患者用这样的方法治好了白癜风，但这并不表示，所以的白癜风患者都可以使用这样的方法。

光疗如果出现副作用，那么一般都是皮肤变红，有烧伤的可能性，另外就是皮肤水分的脱失，这需要去专业的医院与医生沟通，处理好副作用。另外在光疗结束以后，患者朋友还一定要做好自身皮肤的护理工作，通过一些润肤露对自身皮肤进行适宜的养护调理，以便有效减轻光疗带来的一些不利刺激伤害。

你脸上有白癜风，要先检查白癜风的发病原因和病情，了解白癜风的症状特点，根据自己的病情选择的治疗方法，不但治疗效果好，而且治好之后不会对患者的身体造成伤害。>>>>>如何区分国产308和进口308准分子激光，点击咨询，专家教你方法

治疗方法的选择需要在精 确检查之后才能得出

成都西部白癜风医院的专家表示：成都西部白癜风医院所采用的美国三维皮肤CT检查、德国WOOD灯检查、微量元素检测、抗黑素细胞抗体检测、微循环障碍检测、黑素细胞缺失程度检测、免疫异常检查等，根据白癜风患者的病因、病情、病类，专家联合会诊，为患者私人订制专属方案。

光疗308治疗法治疗脸部白斑，安全高效

成都西部白癜风医院所采用的308光是目前先进的一个光疗设备，治疗原理是通过气体光，将氯化氙这种气体在电磁作用下治疗光波，这种光波属于数字化的电脑控制，光线传达。》》》我身上很多地方都有白斑，到底该怎么看啊?该选择哪种方法治疗啊?点击咨询左侧在线专家问问看!

快速的让T细胞凋亡，让黑色素细胞合成，也就是白斑复色;激光方便快捷，随治随走，安全没有副作用，治疗效果好，恢复效果快;以前的308是紫外线光，现在的是气体光，更安全有效，婴幼儿更好，适应范围更广;这种方法没有禁忌症，很安全，没有任何副作用，适合脸部来治疗。

【温馨提示】：脸部白癜风用308治疗有副作用吗?脸部白癜风用激光治疗有副作用吗?因为患者说自己的白癜风是在脸上的，而这个部位经常接受光照，女性朋友也会在脸上化妆等，这些都会对白癜风的病情带来影响。最后祝您早日康复。

