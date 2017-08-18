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白癜风发病有6年多了还能治好吗

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2017-08-18来源：

　　白癜风发病有6年多了还能治好吗？6年多的白癜风并不是说就是绝症治不好了，其实白癜风还是有一定可治疗性。特别是长在脸上的白癜风，白癜风这么顽固，用了很多方式治疗都感觉治不好了，人也变得不精神了。白癜风这种疾病到底要怎么才能治好呢？治疗到底还有没有希望呢？

　　白癜风发病有6年多了还能治好吗?6年多的白癜风并不是说就是绝症治不好了，其实白癜风还是有一定可治疗性。特别是长在脸上的白癜风，白癜风这么顽固，用了很多方式治疗都感觉治不好了，人也变得不精神了。白癜风这种疾病到底要怎么才能治好呢?治疗到底还有没有希望呢?》》》要想让白斑部位复色，从选择咨询开始!

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　　白癜风要想治好要做到以下几点：

　　成都西部白癜风医院专家专家介绍，白癜风不管长再哪里，不管多久，影响都是很大的，所以一定要去专业正规的祛白医院治疗才行。

　　1、重视早期治疗。此时的黑色素细胞并未完全破坏，初发期的白癜风治疗相对比较容易，一般初次发病时，面部会出现绿豆大小的白色斑块，随着病情发展，会逐渐增大，因此要注意在初发期就要及时治疗，一般通过药物治疗一两个月内就可以康复

　　1、分阶段治疗。白癜风治疗时，要分清病期，不要盲目治疗，在进行期的患者可以注重内治，调整身体的各项机能，不可强行进行各种激光照射手段，以免加剧黑色素细胞的损害，加重白癜风病情。

　　2、安全治疗。得了白癜风后皮肤的护理比以往更加重要，要注意一些刺激皮肤的药物的使用，尤其是一些免疫制剂，激素类的药物。》》》我的病情治多少次能见效?您可以点击左侧的咨询进行详细的了解

　　3、对于晚期的白癜风不建议患者只采用单一的疗法进行，还是要注意选择适合自身病情的方法，最 好是结合多种疗法来全方位治疗，才能有效功课顽疾。

　　多年顽固性白癜风专家建议药物先控制，然后针对治

　　对于六年的白癜风，成都西部白癜风医院专家建议先采用药物快速控制病情，针对白斑面积大小，病情严重程度，再分期、分色、分型进行治疗。小面积患者可采用308激光加药物治疗，大面积患者建议根据病情选择其它疗法配合治疗，如黑色素种植等。》》》想要了解自身的病情适合哪种治疗方法，可点击在线咨询

　　做好日常防护工作，促进疾病康复。

　　白癜风之所以难治好可能还是因为自己身边的不良因素太多，因此做好日常护理非常有必要，白癜风在治疗时患者应多注意身边的有病因素，做好白癜风预防，避免因为外界某些因素的影响而使白癜风治疗再没有效果，白斑久治不愈往往要在科学护理上多多下功夫。

　　【温馨提示】：白癜风发病有6年多了还能治好吗?顽固性的白癜风常常会因为白斑过于顽固而加重治疗难度，不过治疗之前也不要过于担心，只要及时到医院做检查治疗，白癜风是比较容易控制的。还有，治疗之前查明病因是对症治疗的关键。祝您早日康复!

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