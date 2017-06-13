幼儿身上有白斑是白癜风吗？幼儿身上的白癜风是不是白斑，那么需要通过准确的检测才能有发现。幼儿身上长了白斑不一定就非得是白癜风，但是白癜风一定就是身上长白斑。当幼儿身上有块儿白出现后，家长要引起重视，首先要考虑到白癜风的出现，如果是白癜风那可真是晴天霹雳。关于白斑是不是白癜风的问题还是看下文详细的介绍吧。

幼儿身上有白斑是白癜风吗?幼儿身上的白癜风是不是白斑，那么需要通过准确的检测才能有发现。幼儿身上长了白斑不一定就非得是白癜风，但是白癜风一定就是身上长白斑。当幼儿身上有块儿白出现后，家长要引起重视，首先要考虑到白癜风的出现，如果是白癜风那可真是晴天霹雳。关于白斑是不是白癜风的问题还是看下文详细的介绍吧。》》》》》孩子身上有白斑，还能治好吗?

家长你可以先通过症状初步判断孩子白斑

可通过症状为孩子诊断

第 一，白斑的变化。白癜风发病初期，白斑出现的地方皮肤本来颜色还没有完全退去，跟正常身体皮肤的交接处界限不是很明显。也有开始发病时候有斑点形状皮肤颜色减退斑，表皮逐渐发展扩大，色素完全褪色，与正常皮肤分界非常明显。

第二，白斑的形状。白癜风的特点包括皮肤损害的地方为局部色素脱失，一块或者几块，最后呈现乳白色，有大有小没有统一结论。白斑可以是一块两块，也有可能发展成一片。以外露部位及易受摩擦部位较易发生。有的白斑会呈现对称分布。

可通过专业的仪器诊断

目前，针对白癜风诊断，成都西部白癜风医院率先在国内引进几大白癜风权威检测技术，包括微量元素的检查、三维皮肤CT检测、Wood灯检测、黑色素脱失程度检测，常规检查、黑色素细胞抗体检查等，为广大白癜风患者的诊断提供了依据，同时也为白癜风的治 愈提供了可靠的数据支撑。

伍德灯下的白癜风是纯白色，白斑边界明显，颜色浅，和很多的病症这样就会区分开来，而脱色素性痣、白色糠疹、结节性硬化、炎症后色素减退斑、麻风的色素减退斑等在WOOD灯下为黄白色或灰白色。》》》》孩子祛白不担心，点击在线咨询儿童专家亲自支招!

儿童健康管家：宝宝确诊白斑该咋办呢?

白癜风这种皮肤病只有经过全面的检查，后期的治疗才能进行得更加顺手，宝宝白斑更是如此。咱们家长给孩子进行时，切记使用安全的疗法，使用308激光祛白进行治疗，激光不用手术，没有痛苦，不会伤害健康肤色，宝宝不会苦恼，祛白效果非常明显。》》》》祛白不容易，点击这里让你孩子的祛白之路变得简单!

【温馨提示】：幼儿身上有白斑是白癜风吗?以上就是全部介绍了，发现孩子有白斑，明智之举就是带孩子到专业医院进行诊治，找儿童专家更可信。如果家长还有问题想要咨询。请点击在线咨询。专家继续专业解答。祝您的孩子早日康复。

