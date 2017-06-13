市面上现在治疗白癜风的方法有很多，但是不是所有的方法都能治好你的白斑，一些宣传夸大的方法患者千万不要相信，他们的目的是为了牟取更多的利益，而不是以白癜风患者的身体健康皮肤为前提，所以患者在患者祛白医院和方法的时候需要慎重，现在祛白方法中有很多患者更加青睐于进口308光疗，那么它真的能治好白癜风吗？看成都西部白癜风医院详细介绍：

市面上现在治疗白癜风的方法有很多，但是不是所有的方法都能治好你的白斑，一些宣传夸大的方法患者千万不要相信，他们的目的是为了牟取更多的利益，而不是以白癜风患者的身体健康皮肤为前提，所以患者在患者祛白医院和方法的时候需要慎重，现在祛白方法中有很多患者更加青睐于进口308光疗，那么它真的能治好白癜风吗?看成都西部白癜风医院详细介绍：》》》》身上有白斑，就是得了白癜风吗?

不管用什么方法治疗，白癜风效果因病而论

成都西部白癜风医院的专家冯家新说：每一个患者患病的原因和病情都是有区别的，这样白斑患者在治疗的时候的方法也会不同，只有到医院全面检查之后，知道具体的患病原因和现阶段处于的病情，有针对性的祛白才会将白癜风治 愈，激光治疗白斑的方法治疗白斑效果好坏，一定要对症下药，科学治疗就会摆脱白癜风。

白癜风治疗，你需要专业医院来治疗：

专科医院的专家才能给患者专业的指导和建议。成都西部白癜风医院不仅专业治疗上独树一帜，在指导建议上，给患者真诚的建议和指导，帮助患者尽快摆脱“白魔”。所以患者朋友们在选择医院时要多加留心，有些医院的医生只是单方面治疗，不在心理和饮食上给予指导，在饮食上不忌口，不做好护理，使得疾病久不治好，那才伤感。

作为一家不断追求卓越的专业白癜风医院，西部白癜风医院先后引进先进白癜风诊疗设备和仪器，如美国新一代(XTRAC Velocity 400i)308nm准分子激光治疗系统、美国三维皮肤CT检测仪、NB-UVB311治疗系统，为患者的就诊提供了强有力的科学数据支持和硬件保证。>>>>>如何区分国产308和进口308准分子激光，点击咨询，专家教你方法

患者在选择医院时注意进口的和国产的区分，不要被国产的蒙蔽了双眼。

【选择一家专业医院用308准分子激光祛白的优势】

1、不手术，无痛苦，更安全：传统疗法大多采用内服、外涂、手术等方发治疗白癜风，而高科技的Xtrac采用光疗，可有效避免药源性损害，是目前国际公认的、最安全的白癜风治疗手段。》》》》听说308激光治疗孕妇白癜风安全可靠，是真的吗?

2、显效对于白快，效果持久：传统的内服和外用药物治疗基本上很难保证效果，UV光疗往往需要上百次的治疗，而且疗效也比较有限，而激光则只需要几个疗程既可达到清除白斑的目的。

【温馨提示】：成都308激光能治好白癜风吗?白斑患者使用正规医院的308激光照射更能尽早的消灭白癜风，相信以上的白斑患者都已经了解，如果还有不懂得，请点击咨询在线专家。最后祝您早日康复。