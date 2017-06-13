其实身上有白斑的话不一定就真的是白癜风疾病，要知道很多皮肤疾病都具有白斑的性质。如果说对白癜风认识不深，不了解的患者都会很容易在生活中出现对白斑的误诊误治。一旦白癜风出现了误诊误治就大大增加了治疗的难度，还可能给患者带来更多的伤害。为了减少白斑对我们的伤害。现在就有成都西部专家带您了解白癜风自我诊断的方法：

其实身上有白斑的话不一定就真的是白癜风疾病，要知道很多皮肤疾病都具有白斑的性质。如果说对白癜风认识不深，不了解的患者都会很容易在生活中出现对白斑的误诊误治。一旦白癜风出现了误诊误治就大大增加了治疗的难度，还可能给患者带来更多的伤害。为了减少白斑对我们的伤害。现在就有成都西部专家带您了解白癜风自我诊断的方法：》》》》白癜风是种什么病啊?能治好吗?

白癜风摩擦后的变化，用肉眼观察

白癜风的最初表现形式是白斑大家都知道，但是很多皮肤病也都会出现白斑，这是我们可以通过简单的摩擦来分辨。摩擦皮肤变红时，观察白斑处是否同样的开始发红，还是从外观上看白斑更为的明显，后者提示主要是为贫血痣。》》》到底我脸上、颈上、背上的白斑治疗要好多钱?根据我的病情来，点击左侧在线咨询。

虽然我们用肉眼能够简单地做一个初步的认识判断，但是由于白癜风和其他疾病太过于相似，有的时候还会很容易出现偏差，导致误诊，所以患者还是需要找到正规的白癜风医院做一个精准的全面检查，这样会避免误诊状况发生。

专家诊疗白癜风也要借助专业的检查设备

临床上我们很难通过肉眼有时难以发现正常皮肤特别是白皙皮肤上的浅色斑。但是用WOOD灯可轻松检测白癜风，并可查出与其他白斑相鉴别，尤其当白斑中开始出现毛囊复色时，复色初期在自然光线下表现并不明显，但可以借助WOOD灯来观察而得以确认。

成都西部白癜风医院引进的wood灯，不接触皮肤，其检查过程不取血、无创伤无痛楚，适合各个年龄段的患者;可直观检测出白癜风患处黑色素脱失程度，辨别白癜风完全程度，还能筛选出肉眼看不到的已经发生的病变。不仅可以检测白癜风，还可以检测其他皮肤疾病，所以被称为查白斑的“显微镜”。》》》白癜风这么多检测技术用哪种好?

白癜风的检测新技术—美国三维皮肤CT

成都西部白癜风医院从美国引进的新武器，为患者做皮肤三维CT检查，该仪器是最 新美国研制的最 先进三维检查设备，检测全面针对皮肤的纹理、毛孔、微血管、色斑、UV反光点、色素沉淀、细菌感染度等信息，并能通过数据化三维成像，具体直观而又动态的反应出来。

美国三维皮肤CT的优势：可以实时动态地监测，可对同一皮损进行多次成像，以对其病情变化及治疗后的改善具体观察;可以一次检查中对可疑病反复检测，无需活检、切片处理。安全、高效。》》》想要了解自身的病情适合哪种治疗方法，可点击在线咨询

【温馨提示】：白癜风自我诊断的方法!白癜风患者的病情，只有专家才能根据制定一套适合患者的疗法，这样的疗法才能从根本上治疗好白癜风，这样的检测和治疗都需要在专业的诊疗机构完成。最后祝您早日康复。

