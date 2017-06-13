大会主办方和协办方进行白癜风公益普查 精准鉴别诊断

为科学化指引诊疗白癜风患者的皮肤顽疾，使医患双方形成共识，同时建立深度信任交流关系，首届白癜风医患学术交流大会即将于6．24日召开。 腾讯四川6月11日报 成都西部白癜风医院和四川省医学科学院·四川省人民医院·皮肤病性病研究所（以下简称“皮炎所”）11日公布的首届白癜风医患学术交流大会即将召开，数据观察，中国2016年白癜风患病人群上升4％，千万患者深受疾病困扰，提升医患沟通渠道，病患互助平等性正视疾病才能帮助白癜风患者恢复健康生活。

为科学化指引诊疗白癜风患者的皮肤顽疾，使医患双方形成共识，同时建立深度信任交流关系，首届白癜风医患学术交流大会即将于6.24日召开。

腾讯四川6月11日报 成都西部白癜风医院和四川省医学科学院·四川省人民医院·皮肤病性病研究所(以下简称“皮炎所”)11日公布的首届白癜风医患学术交流大会即将召开，数据观察，中国2016年白癜风患病人群上升4%，千万患者深受疾病困扰，提升医患沟通渠道，病患互助平等性正视疾病才能帮助白癜风患者恢复健康生活。

白癜风精 确诊断现况低迷?大会主办方与协办方协同出大招

值得注意的是，虽各单位一直强调白癜风规范化诊疗的重要性，但多数患者由于认识不充足、或因经济环境影响，致前期白癜风诊断不明确，从而累计后期白癜风治疗效果不理想。

为切实解决这一问题，白癜风医患学术交流大会主办方携手协办方单位，于6.17-6.23日期间，开展白癜风公益普查活动，提供精准鉴别诊断白癜风的机会。

多年来，医疗界对内对外倡导学术共享，共同提升，励志为解决白癜风临床各项问题奉献平生所学。思考之下，让白癜风患者先初步了解自身病情，可以构造一个精 确的诊疗理念。

美国三维皮肤CT 含动态检测功能集合直测黑素活性

通过仪器为患者皮肤CT扫描，针对患者的肌肤纹理、紫外线色斑、微细血管、色素沉淀等方面做三维数据成像，由计算机准确显示量化数据并转化，同时通过内部程序做数据分析，为会诊三甲名医制定白癜风治疗方案提供重要信息依据。

其数据的转化与分析也更细致全面，满足了诊疗前提——高精度病情信息需求，同时检测十分迅速，一次只需十几分钟，能有效节约患者就诊时间。

不愿被提及的诊疗过去 “三怪”“三坏”

“我得白癜风有3年时间，很不幸运，最开始发布的时候，白斑扩散就十分严重，不像别的病友一两年，甚至十多年病情都不扩散，当时我很奇怪，一是，为什么我的病情这么严重，二是，为什么同样的治疗方法对我没用，三是，为什么会得这个病!”

“后来通过和病友交流和到医院治疗，我发现我做错了一些事情，所以这个病才会严重，一是我当时治疗的时候并不清楚自己的病情，看得医生怎么说我就怎么做，完全没有检查过，后来才知道我那时皮肤黑色素脱失还不是很严重，但是根据我的皮肤情况，我是不能做光疗的，我做了，所以病情加重了，二是我吃的药比较断断续续，因为一直看到没控制住有些时候就不想吃了，而且不是在最开始就选择治疗乐的，有朋友说我这是用药不对和不及时，不适合我，三是当时心情特别的毛躁，情绪起伏太大，医生说得病和病情扩散，都有这方面的原因影响，现在想起来，觉得自己当时真是傻，特别后悔。”

——摘自白癜风患者访谈

精准鉴别诊断白斑，美国三维皮肤CT免费检查 公益普查报名链接

1、电话报名：400-0999-613

2、在线报名：点击报名会议直通车

衍生：白癜风医患学术交流会 一座双向交流的桥梁即将建立

“创新引领、应对疑难、交流转型、共同参与”，首届白癜风医患学术交流大会即将为白癜风患者与全国三甲名医搭建一座双向交流的桥梁，届时将由白癜风名医一对一会诊，同时，白癜风患者间也可以面对面沟通，分享各自的诊疗经历，提供一定的诊疗建议，通过本次会议，白癜风患者亦可直观、正确的了解到先进白癜风诊疗思想与方案。