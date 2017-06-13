成都治疗白癜风需要去什么医院

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02、白癜风不专业治疗会影响到患者的信心。白癜风不及时对症治疗，是会导致白癜风久治不愈的，情况严重者甚至会加重病情，而对于患者来说长期看不到治疗效果，就会产生消极的心理状态，对治疗失去信心，甚至最后拒绝治疗等等。

03、白癜风不专业治疗还会诱发其他疾病。疾病早期治 愈康复的也快，如果治疗不当得化，是会导致患者疾病加重或扩散的，甚至会诱发多种疾病，以及恶性贫血、斑秃、银屑病等其他的疾病。》》》》白癜风会不会引发糖尿病啊?

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