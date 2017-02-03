每个患者治疗白癜风时都是不同的时期，有的患者可能还是初期的白斑，而有些患者的白斑已经开始大面积扩散了治疗。所以病症的特点不同，所给出的治疗方案肯定也是不同的。了解白斑的各种类型是对白斑的治疗有着至关重要的作用。很多患者在治疗前都不知道自身的病情属于什么类型，所以治疗要么就是仿照别人的治疗手法，或者私自用药，最后带来的后果都是不可挽回的。所以疾病的治疗前还需要了解其病症特性才对，下文就是对发展期白癜风的一些症状讲解。

每个患者治疗白癜风时都是不同的时期，有的患者可能还是初期的白斑，而有些患者的白斑已经开始大面积扩散了治疗。所以病症的特点不同，所给出的治疗方案肯定也是不同的。了解白斑的各种类型是对白斑的治疗有着至关重要的作用。很多患者在治疗前都不知道自身的病情属于什么类型，所以治疗要么就是仿照别人的治疗手法，或者私自用药，最后带来的后果都是不可挽回的。所以疾病的治疗前还需要了解其病症特性才对，下文就是对发展期白癜风的一些症状讲解。》》》》白癜风会传染吗？点击咨询问问



发展期的白斑症状是这样的，您知道吗？

表现1、白癜风发展期病人的患处周边，有一色素脱失环，其白斑的颜色越来月白，较正常肤色浅淡，分散的边界明显，也可模糊不清，可是完好的环形，也可在白斑周围某一部分呈现此种色素脱失带，此分散环介于白斑与正常肌肤之间，逐步过度，此晕环或分散带可能变宽也可能很窄，此环可较快速的进一步脱色，彻 底融合在白斑以内，使白斑如此的逐步扩大。

表现2、白癜风发展期白斑周边发出向外的条状白斑，多为细窄的白斑构成，分散射线鸿沟可明白，但大都不甚明白，不典型者呈锐角三角形，其锐角指向正常肌肤，放射线越长细，白斑拓展越快，而白癜风病人呈现或多或少的成簇的白点，可单独存在，也可在白斑周围呈现，其数量不一，白点巨细不均，有的散在，有的则密布，在某些化学药物，精力等要素影响下白点可快速扩大。>>>>>我想知道，白癜风可不可以不用治？

成都西部白癜风医院;放心祛白机构

成都西部白癜风医院专家进一步指出：患者要明白，假如白癜风发病了，那么一定要及时治疗才行。临床来看，治疗白癜风，患者需要尽早舍弃“一人独挑大梁”的思路，或是偏向于去小医院和私人诊所治疗的想法才行。白癜风的治疗是患者和医院双方的事情，特别是要想白斑真正被治好的话，那么没有好医生和好技术的支持是很难实现的。》》》想要了解自身的病情适合哪种治疗方法，可点击在线咨询

在西南地区，成都西部白癜风医院不只是一家专科祛白医院，也是西南地区一家获得了世界卫生组织(WHO)标准认证的正规专科白癜风医院。自建院以来接诊了无数白斑患者，治疗康复率是非常可观的，所以值得患者信赖。

西部医院的IDT系统针对不同型期的白斑患者，治疗思路是不同的。进展期患者可以采用“进口308光疗+药浴熏蒸”疗法，稳定期患者则可以采用“UVB光疗+黑色素微创种植手术”来治，多源疗法中西医结合可以高效内外兼治白斑，不仅显效更好，并且疗效也更加长久。

【温馨提示】：发展期白癜风症状以及疗法是啥？白癜风病症的治疗是需要很多方面的配合，其实不仅仅是专业医院里的专业技术治疗，还得需要患者们做好相应的护理才能，如生活的饮食，运动等方面都是需要多加注意的。最后祝您早日康复。