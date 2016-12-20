都说手部白癜风治疗难，真的治不好吗

白癜风患病部位中，肢端型白癜风治疗难度相当大，手部白癜风就是其中之一，所以白癜风患者在生活中应该注意好自身护理，同时及时接受专业祛白治疗。那么，手部白癜风治疗“难”的原因是什么?该如何进行治疗? 患者：乐乐(化名) 8岁 男 主诉：手部白斑半年多 诊断：局限型进展期白癜风 治疗：主要采用美国新一代308nm准分子激光、中药渗透等治疗

白癜风患病部位中，肢端型白癜风治疗难度相当大，手部白癜风就是其中之一，所以白癜风患者在生活中应该注意好自身护理，同时及时接受专业祛白治疗。那么，手部白癜风治疗“难”的原因是什么?该如何进行治疗?

患者：乐乐(化名) 8岁 男

主诉：手部白斑半年多

诊断：局限型进展期白癜风

治疗：主要采用美国新一代308nm准分子激光、中药渗透等治疗

左图为初诊时，乐乐自然光下手部白斑情况，右图为伍德(Wood灯)下手部色素脱失图

8岁男孩手部患白癜风

乐乐(化名)手上的白癜风已经有半年多了，“刚开始我发现的时候白斑很小，没想到观察了几天后，白斑逐渐变大，我和丈夫赶紧带着孩子去医院...”乐乐的母亲陈女士说道。医生告诉王女士孩子很可能得了白癜风，并且说手部的白斑很难治疗，建议她带着乐乐到专业的白癜风医院进行诊疗。

在老家的亲戚听说了乐乐的病情，建议王女士使用一些偏方治疗，说那些偏方什么疑难杂症都能治好，“当时只想让孩子早点好起来，就让孩子试了一下偏方，不但没效果白斑反而扩散了，在我万分焦急的时候，一个朋友建议我还是带着孩子去专门治疗白癜风的医院试试。经过多方打听，综合对比之后我选择了成都西部白癜风医院。”

专业诊疗治好手部白斑

接诊的是具有30多年临床诊疗经验的刘淑芸主任，刘主任详细询问了乐乐的一些基本情况，然后运用美国三维皮肤CT实时、动态的观测乐乐的皮损及表皮细胞破坏状况，再进行一系列专业的检查明确发病原因。最后刘主任根据乐乐的病情和原因制定了一套详细的治疗方案。

刘主任主要采用成都西部白癜风病医院斥巨资从美国引进的美国新一代308nm准分子激光、中药渗透为乐乐进行治疗。美国新一代308nm准分子激光将光束直接作用于白斑部位，促进T淋巴细胞凋亡，既针对白癜风的发病原因，在治疗的同时，无任何毒副作用，适用于各种类型的白斑。

经过专业规范的诊疗，乐乐手上的白斑已经全面转好

手部想要告别白斑

“难”原因是什么?

经过专业规范的治疗，乐乐手上的白斑已经明显转好。手部白癜风是肢端型白癜风的一种，由于长期暴露在外，接触各种物质，很容易遇上白癜风，很多手部白癜风患者因为治疗时间长，而且效果不佳，都在抱怨“是不是治疗方法不对，或者因为肢端型白癜风本身就治不好呢?”

成都西部白癜风医院刘淑芸主任介绍，由于手部尤其手指部位属于神经末梢，其中血液循环能力想对较弱，所以在白癜风治疗时，其药物疗效、吸收能力也就较为弱一点;其次，手部白癜风治疗过程中，手指是经常与外界各种东西、事物接触的，这样可能会接触到各种化学物品、刺激物品等，损害手部黑色素，进而使得白癜风治疗效果受到影响;此外，手部裸露在外部环境，接受紫外线阳光照晒较为多，在工作、生活中容易造成伤口等，使得该部位白癜风治疗受到影响。

专家提醒，因为手部使用频繁，要避免外伤，不小心划伤碰伤后要用酒精清洗消毒，接触化学物质时要戴上手套或其他防护措施。此外，患者平时可以用手掌在白斑周围进行推按，面积较大的白斑也可以适当的按揉，可以促进血液循环，帮助恢复白癜风皮损。当然这只是辅助手段，最重要的还是要接受科学正规的诊疗，同时，树立良好的信心，会给治疗带来很大的帮助。